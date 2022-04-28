櫃買中心呼籲投資人理性看待近期股市波動
今(2022)年以來，國內經濟持續表現穩健，依據主計總處公布之今年經濟成長率預測值達4.42%，其他主要預測機構亦認為今年台灣經濟成長率可望達4%以上，上櫃公司今年營收表現也跟上經濟趨勢，2022年1至3月累計營收合計約6,674億元，較去年同期成長11%，維持成長態勢。
櫃買中心表示，近期受到全球通膨、新冠肺炎疫情、俄烏戰爭情勢與美國聯準會加速升息等多重因素影響，國際股市均大幅下跌，櫃買市場表現亦呈現震盪行情。由於全體上櫃公司基本面仍佳，且維持成長趨勢，櫃買中心呼籲，投資人應理性看待市況變化，切勿過度恐慌，櫃買中心亦將持續密切注意國際局勢及國內疫情變化對於上櫃公司財務業務面影響，確保上櫃公司資訊公開透明。
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