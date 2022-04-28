快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

櫃買中心呼籲投資人理性看待近期股市波動

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

今(2022)年以來，國內經濟持續表現穩健，依據主計總處公布之今年經濟成長率預測值達4.42%，其他主要預測機構亦認為今年台灣經濟成長率可望達4%以上，上櫃公司今年營收表現也跟上經濟趨勢，2022年1至3月累計營收合計約6,674億元，較去年同期成長11%，維持成長態勢。

櫃買中心表示，近期受到全球通膨、新冠肺炎疫情、俄烏戰爭情勢與美國聯準會加速升息等多重因素影響，國際股市均大幅下跌，櫃買市場表現亦呈現震盪行情。由於全體上櫃公司基本面仍佳，且維持成長趨勢，櫃買中心呼籲，投資人應理性看待市況變化，切勿過度恐慌，櫃買中心亦將持續密切注意國際局勢及國內疫情變化對於上櫃公司財務業務面影響，確保上櫃公司資訊公開透明。

櫃買中心 美國聯準會

延伸閱讀

大盤五日下殺近千點…台股融資追繳令 箭在弦上

日相岸田文雄4月30日訪越南 俄烏戰爭成焦點

經長：審慎看待疫情衝擊

永豐7-10年中國債ETF 5月31日終止櫃檯買賣

相關新聞

美股早盤走揚 台指期延續漲勢

今（28）日台指期夜盤延續日盤漲勢，盤中一度兵臨16,500城下，最高來到16,497點；美股開盤後，與台股連動較大的費...

外資賣超158億 這檔金融股居賣超冠軍

台股今（28）日收16,419.38點，上漲116.03點，三大法人中僅投信買超，外資賣超158.47億元，新光金（28...

多空交戰 國泰投信看好三大族群成資金避風港

美國聯準會（Fed）持續釋出鷹派言論，加上中國昆山停工時間延長，市場多空雜音影響下，台股短期震盪恐難避免。法人看好，高殖...

行情不好就買反向？小心放愈久虧愈多 想放空？小心反向ETF的三大迷思

根據《財訊》報導，許多人以為行情走空買進「反向ETF」就萬無一失；其實，投資人在還沒搞懂投資工具之前，若是貿然押注，可能會造成看對方向、卻賠了大錢的窘境。

台股上漲116.03點 三大法人賣超156.29億元

美國科技股高通、微軟財報亮眼，聯電（2303）法說報喜，帶動台股今（28）日開高，雖一度下滑翻黑，但在聯電、聯發科（24...

穩懋Q1每股賺2.08元 Q2持保守態度

砷化鎵龍頭廠穩懋（3105）今（28）日召開線上法說會，受到產業淡季因素影響，今年首季營收55.97億元，季減22%、年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。