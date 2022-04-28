上市資訊「公告快易查」今上線 具效率、便利、國際化

臺灣證券交易所為提升上市公司資訊揭露網站查詢的便利性，新建置上市公司重要公告查詢網站「公告快易查(ezSearch)」，精選公開資訊觀測站中投資人關注的項目及衡酌雙語化程度，設計更有效率、更便利及更國際化查詢的介面，提供投資人查詢上市(櫃)公司公告資訊。

現行公開資訊觀測站提供資訊量眾多，無法查詢單一公司公告的所有資訊。證交所參採國際證券市場資訊揭露網站優點，提供「公告快易查(ezSearch)」服務，以上市公司的公告內容為出發點，查詢結果依時間序顯示單一公司或全部公司的公告資訊。公告快易查網站著重資料查詢快速、簡易及直覺化，查詢結果版面簡單、彙總化，投資人可快速取得查詢資訊。

公告快易查(ezSearch)更好查，投資人可從證交所官網或公開資訊觀測站進入公告快易查網站，網站精選現行公開資訊觀測站投資人較關注的上市(櫃)公司公告資訊，並依資訊性質分為重大訊息、公司現況及股權變動、營運概況、財務資料、會議/表決、重大交易合約及投資等六大類，投資人可以快速搜尋相關資訊，另可切換英文鍵瀏覽英文公告資訊,提升網站雙語化使用友善度。

公告快易查(ezSearch)一鍵即可達，網站提供多功能搜尋列，使用者可依公司、市場別、公告資訊及資料區間等條件搜尋。首頁下方更提供重大訊息、營收公告、財務報告、股東會、股權變動及暫停/恢復交易等投資人關注的即時訊息，投資人也可參考網站使用說明，提升查詢效率。

公告快易查(ezSearch)網站提供投資人較關注及有英文資訊的公告資訊70餘項，使用者如欲查詢的資訊未揭示在公告快易查網站，可至公開資訊觀測站查詢，證交所表示將持續擴充公告快易查網站資訊內容，提供投資人更快速及便利的查詢服務。

投資人可至證交所網站(網址:https://www.twse.com.tw;路徑:首頁\公告快易查)或公告快易查首頁(網址:https://ezsearch.twse.com.tw)查詢。