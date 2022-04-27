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公股行庫連四買 護盤電子傳產股

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導
美股科技股大跌，台股加權指數27日大跌2%收16,303點，逼近去年5月24日以來最低。新華社
美股科技股大跌，台股加權指數27日大跌2%收16,303點，逼近去年5月24日以來最低。新華社

美股科技股大跌，台股加權指數27日大跌2%收16,303點，逼近去年5月24日以來最低。面臨外資大賣，國內法人以投信及八大公股行庫買超台股。其中，公股行庫連四買台股持續護盤，買超台積電（2330）、元大台灣50、聯發科等10檔個股/ETF，偏重電子及傳產權值股，沒有金融股。

CMoney統計，以金額來看，八大公股行庫商27日買超台積電、元大台灣50、聯發科、日月光投控、國泰台灣5G+、中鋼、台郡、台塑、元大台灣50正2、國泰永續高股息等十檔個股/ETF最多。其中，有六檔為個股，四檔為台股ETF。

其中，買超台積電金額39.4億元，張數則是7,460張。不過，台積電面臨外資連五賣，股價大跌20元，收526元，為2020年12月31日以來最低，單日跌幅3.6%，重於大盤。

公股第二大買超個股則是聯發科，買超金額為5.5億元，張數為683張。聯發科是台股市值第三大個股，但股價同樣偏弱，下跌25元收808元，逼近年初低點，跌幅3%，同樣重於大盤。另外，公股行庫大幅買超的電子股還包括日月光投控及台郡，傳產股則只有中鋼一檔。

法人指出，美國那斯達克指數前一日大跌近4%，加上本土疫情擴大，投資人信心不足，台股短期將持續整理。投資人可以觀察法人買超標的，但最好採取分批布局，嚴控資金比重。

統一投信台股團隊表示，目前台股存在三大變數，包括美國聯準會（Fed）加速升息、中國封城延後復工、美國重量級科技企業財報等，觀望氣氛濃。面臨五一連假，預期台股將進入反覆測試利空階段，但隨著時序進入5月後，台股有望利空出盡，投資情緒好轉。

台股 台積電 個股

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