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台股重挫 證交所信心喊話基本面佳

中央社 / 台北27日電

台股今天大跌341.44點，跌幅達2.05%，台灣證券交易所今天信心喊話，台股基本面良好，全體上市公司今年第1季營收仍維持大幅成長，年增12.87%。

證交所透過新聞稿指出，台股近期走勢震盪，主因美國聯準會（Fed）為因應通膨而加快升息步調，加上俄烏衝突導致全球經濟普遍受到影響，投資人擔憂企業獲利前景，歐美股市呈現較大的回檔走勢。

雖然台股與歐美股市連動下跌，但證交所強調，以經濟基本面觀察，台灣在今年的表現仍十分優異，經濟成長動能仍延續過去數年的良好表現，全體上市公司去年稅前淨利及今年第1季整體營業收入，分別均較前年度及去年同期大幅成長74.03%與12.87%。

證交所說明，台股體質相對穩健，建議投資大眾應理性分析相關情勢，證交所也會密切關注國際局勢對市場影響，若股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。

台股 證交所

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