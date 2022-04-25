潤泰新擬配現金股利2元 股票股利5元

潤泰新（9945）今（25）日董事會決議，擬配發現金股利2元，股票股利5元，合計共7元，以25日收盤價67.8元計算，現金殖利率為2.9％，另，潤泰新決議於6月15日召開股東會。

潤泰新今年第1季營收達62.89億元，年增19.7%，創同期歷史新高，潤泰新本業房地產穩定擴大布局，憑藉著自身品牌、建築品質旗下新案銷售自成一格，包括「潤泰央北」、「潤泰鼎峯」、「潤泰文樺」等案全數銷售一空，將在2022、2023年新完工、交屋貢獻業績，另，公司手中還有「潤泰敦峰」、「松濤苑」兩大成屋案可持續銷售挹注營運。

業外方面，潤泰新在南山人壽、潤弘（2597）等轉投資挹注下，擁有多元獲利來源，未來成長動能無虞。

展望今年，潤泰新在三重擁有兩大新案將推出，其中基地面積高達2,829坪的「五谷王段A」，建築面積約18,617坪，總銷金額初估有破百億元實力，該案潤泰新初估可分回銷售面積約2,585坪，全案預計2025年完工。

至於「五谷王段B」基地面積約1,064坪，建築面積約6,540坪，總銷金額約在30~40億元間，公司初估分回銷售坪數約2,680坪，全案將在2024年完工。

另一新案「潤泰信義」，為一公辦都更案，新案基地面積約617坪，建築面積約3,991坪，總銷金額可望突破40億元，潤泰新預計分回810坪銷售。