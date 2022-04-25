快訊

宿舍房間不足...國北教確診生爆料被安排住廚房 無奈嘆「比確診還想哭」

李榮浩被爆劈腿女星氣炸反擊 楊丞琳說話了

4月25日足跡整理包／台南+63例百貨、美食入列 宜蘭確診翻倍曝滿滿5頁

潤泰新擬配現金股利2元 股票股利5元

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導

潤泰新（9945）今（25）日董事會決議，擬配發現金股利2元，股票股利5元，合計共7元，以25日收盤價67.8元計算，現金殖利率為2.9％，另，潤泰新決議於6月15日召開股東會。

潤泰新今年第1季營收達62.89億元，年增19.7%，創同期歷史新高，潤泰新本業房地產穩定擴大布局，憑藉著自身品牌、建築品質旗下新案銷售自成一格，包括「潤泰央北」、「潤泰鼎峯」、「潤泰文樺」等案全數銷售一空，將在2022、2023年新完工、交屋貢獻業績，另，公司手中還有「潤泰敦峰」、「松濤苑」兩大成屋案可持續銷售挹注營運。

業外方面，潤泰新在南山人壽、潤弘（2597）等轉投資挹注下，擁有多元獲利來源，未來成長動能無虞。

展望今年，潤泰新在三重擁有兩大新案將推出，其中基地面積高達2,829坪的「五谷王段A」，建築面積約18,617坪，總銷金額初估有破百億元實力，該案潤泰新初估可分回銷售面積約2,585坪，全案預計2025年完工。

至於「五谷王段B」基地面積約1,064坪，建築面積約6,540坪，總銷金額約在30~40億元間，公司初估分回銷售坪數約2,680坪，全案將在2024年完工。

另一新案「潤泰信義」，為一公辦都更案，新案基地面積約617坪，建築面積約3,991坪，總銷金額可望突破40億元，潤泰新預計分回810坪銷售。

潤泰新 股利

延伸閱讀

系統廠挾二大優勢 股價相對抗跌

大亞擬配現金股利0.35元 股票股利0.6元

520行情開跑 生技股該怎挑？

一路往上噴的金融股 玉山金、兆豐金該續抱？3指標挑選還有「這一檔」能買

相關新聞

系統廠挾二大優勢 股價相對抗跌

台股指數今（25）日寫下今年以來新低，盤面多數個股一片慘跌，但系統廠中，包括敦陽（2480）、零壹（3029）等股，在營...

台股重挫逾400點外資大逃殺 但「這十檔」獲逆勢買超

台股今（25）日收16,620.9點，下跌404.19點，外資再度大逃殺，單日賣超達421.96億元，但是仍有逆勢加碼的...

台股重挫逾400點後 美國這些「科技巨擘」財報本周要留意

台股受到美國股市重挫，加上假日期間，本土單日新冠肺炎確診人數衝破5,000例影響，指數開盤再度出現重挫，由於市場恐慌指數...

外資賣超421億 「這一檔」賣最多

台股今（25）日開低走低重挫404.19點，以16,620.9點作收，外資持續賣超，單日賣超421.96億元，遭外資提款...

台股大跌404.19點 三大法人賣超487.77億元

上週五美股四大指數跌幅皆超過2%，拖累台股今（25）日直接跳空開低，盤中一度大跌超過400點，終場收在16,620.9點...

不畏市場情緒低迷 定期定額買基金熱度增

今年以來市場利空消息頻傳，相較去(2021)年第1季對經濟復甦的期待，今年股市氣氛較為低迷；但投資人定期定額的熱度不減，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。