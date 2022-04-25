元大台商50 ETF 將自5月27日起終止上市
臺灣證券交易所表示，由元大投信經理之「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金（0054）」受益憑證將自111年5月27日起終止上市。
證交所表示，由於該基金已達最近三十個營業日淨資產價值平均值低於新臺幣貳億元之終止信託契約標準，元大投信向主管機關申請終止該信託基金之信託契約並獲得核准，上開情事已符證交所「營業細則」第50條之2終止上市規定。
證交所表示，於111年5月27日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，元大投信將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢元大投信公司網站（https://www.yuantafunds.com/）。
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