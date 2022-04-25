外資賣超421億 「這一檔」賣最多
台股今（25）日開低走低重挫404.19點，以16,620.9點作收，外資持續賣超，單日賣超421.96億元，遭外資提款個股前十大中，賣超冠軍為鴻海（2317），單日遭外資賣超25,982張，外資賣超亞軍則是聯電（2303），遭外資賣超25,756張。
台股早盤以16,912.3點開出，下跌112.79點，盤中一度下滑至16,579.89點，重挫445.2點，終場收16,620.9點，跌幅2.37%，三大法人合計賣超487.77億元，外資賣超421.96億元，投信買超5.69億元，自營商賣超（合計）71.5億元。
統計外資今日賣超前十大個股依序是鴻海、聯電、元大台灣50（0050）、台積電（2330）、開發金（2883）、元大金（2885）、新光金（2888）、中鋼（2002）、陽明（2609）、華航（2610）等；晶圓代工雙雄、金融股都是成為外資提款大戶。
台積電今日開低走低，早盤以550元開出，一度下滑至546元，終場收在547元，下跌11元，跌幅1.97%，市值縮水2,852億元至14兆1,587億元，外資賣超23,434張，連三賣，投信買超736張，自營商賣超949張，合計三大法人賣超23,647張。
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