台股重挫逾400點外資大逃殺 但「這十檔」獲逆勢買超
台股今（25）日收16,620.9點，下跌404.19點，外資再度大逃殺，單日賣超達421.96億元，但是仍有逆勢加碼的個股，統計外資買超長榮航（2618）6,715張，居個股買超冠軍，其次是買超宏達電（2498）5,326張，買超第三大為亞太電（3682），單日買超4,613張。
台股早盤以16,912.3點開出，下跌112.79點，盤中一度下滑至16,579.89點，重挫445.2點，終場收16,620.9點，跌幅2.37%，三大法人合計賣超487.77億元，外資賣超421.96億元，投信買超5.69億元，自營商賣超（合計）71.5億元。
統計外資今日買超個股前十大依序是長榮航、宏達電、亞太電、智原（3035）、台亞、欣興（3037）、金寶（2312）、華通（2313）、高林（2906）、統一FANG+（00757）等。
長榮航為今日外資買超冠軍，股價翻紅收在36.25元，上漲0.1元，漲幅0.27%，主要是挾著解封題材，吸引資金進駐，外資連三買，投信今日也買超797張，自營商買超1,033張，合計三大法人買超8,545張。
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