台股重挫逾400點後 美國這些「科技巨擘」財報本周要留意

台股受到美國股市重挫，加上假日期間，本土單日新冠肺炎確診人數衝破5,000例影響，指數開盤再度出現重挫，由於市場恐慌指數持續攀高，加上美國電子盤並未出現止跌，台股短線表現弱勢，終場指數下跌404點，收在16,620點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美國第1季財報將持續登場，本周包含蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、META、VISA、EXXON MOBIL、可口可樂、英特爾、默克都將公布財報，族群涵蓋手機、生技、半導體、金融、食品、原物料，相關展望將影響相關族群走勢。

由於全球通膨壓力顯現，導致終端消費動能趨緩，短線可能面臨企業獲利下修隱憂，以及美國聯準會（Fed）鷹式升息態度，也對大型科技股較為不利，上周已有不少財報公帶公司，在公布財報後出現回檔走勢，本周相關個股勢必將持續牽動台系供應鏈多空走向。

其中，智慧手機指標大廠蘋果財報預計28日揭曉，除了近期手機市場需求面臨飽和，銷售數量下滑，造成營運壓力之外，生產部分，中國大陸上海、接連封城防疫，後續所造成的斷鏈效應影響，也是市場關注重要議題，若蘋果展望不佳，對於台股走勢將更不利。

分析師表示，由於大陸新冠肺炎疫情導致許多城市在4月進行封城，衝擊遠比先前的限電還嚴重，目前仍有多地仍在停工，造成供應鏈的長短鏈、斷鏈危機，其中組裝廠恐因缺一零組件無法出貨，即使近期有機會結束封控，預期還要再一季供應鏈才能恢復，上半年可能籠罩不確定因素干擾，即將公布的4月營收恐有明顯下滑可能，投資人應該避開相關公司。