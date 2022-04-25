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台股大跌404.19點 三大法人賣超487.77億元

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
台股。本報系資料庫
台股。本報系資料庫

上週五美股四大指數跌幅皆超過2%，拖累台股今（25）日直接跳空開低，盤中一度大跌超過400點，終場收在16,620.9點，下跌404.19點，成交量3,016.95億元；三大法人賣超487.77億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超421.96億元，投信買超5.69億元，自營商賣超（合計）71.5億元，其中自營商（自行買賣）賣超23.93億元，自營商（避險）賣超47.57億元。

台股今天重挫，台積電（2330）收547元，跌幅1.97%，創去年5月以來新低，聯發科（2454）收837元，跌幅1.99%，鴻海（2317）收100.5元，跌幅2.9%，聯電（2303）收45.5元，跌幅4.51%。千金股中只有矽力-KY（6415）上漲，其餘收黑，力旺（3529）吃第二根跌停，收1,125元。貨櫃三雄也下跌，航空股長榮航（2618）收紅，最近表現強勁的散裝航運紛紛大跌回檔。金融股只有兆豐金（2886）收平盤，生技醫療指數下跌3.11點，跌幅4.4%，大盤收在16,620.9點，跌幅2.37%。

自營商 台股 三大法人

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