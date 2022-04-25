台股大跌404.19點 三大法人賣超487.77億元

經過了10年的多頭行情，今年已走過了一季，從聯準會到各國央行的動作讓金融市場終於認定長期從寬鬆到緊縮正式開始，回過頭一看所有股市的高點都出現在今年的年初，整體市場在資金減碼下，美股跌幅重則超過20%，輕則如台股跌幅約9%上下，但個別指數表現卻是大相逕庭。

2022-04-25 13:46