證交所：台股相對穩健 投資大眾應理性分析相關情勢
近日國際局勢動盪，美國聯準會傳出升息幅度加大，衝擊歐美股債市下跌，中國大陸疫情失衡封城，亦衝擊全球供應鏈，使得台灣在本土疫情升溫、通膨加速、俄烏戰爭拖長及全球經濟不穩定等因素影響下，加權股價指數震盪加劇，今（25）日下跌404.19點，跌幅為2.37%，成交量約為3,016.95億元。
台灣證券交易所表示，台灣企業兼具韌性及彈性，多已因應疫情及國際情勢調整營運，且我國經濟成長動能延續，近期在疫情、升息等因素影響下，上市公司獲利仍持續亮眼表現，110年度全體上市公司總稅前淨利為5兆237億元，較109年度成長74.03%，今年第一季整體營收更高達9兆8,040億元，較去年同期成長12.87%。
近期股市雖震盪較大，但台股體質相對穩健，全體投資大眾應理性分析相關情勢，證交所亦會督促確保上市公司能即時公布相關重大訊息，另外也會密切關注國際局勢對市場的影響，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。
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