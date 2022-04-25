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台股跌至半年新低 法人：生醫族群恐利空出盡

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股今（25）日跌至半年來最低點404.1點，受到Fed極鷹派升息言論影響，法人預期，5月台股加權指數低點可能落在16,100點左右，電子半導體族群表現尚未穩定，而受惠疫情的生技族群恐迎來利空出盡，建議投資人從技術面出發布局。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，今天台股表現和3月7日類似，觀察3月7日後，隨著國際股市反彈，台股亦走反彈行情，因此後續留意美股是否出現反彈跡象。

曾炎裕表示，由於時間離美國期中選舉愈來愈近，若升息力道和緩恐怕導致美股跌勢弱但耗時長，將影響期中選舉，Fed可能是因為此一原因才加大升息力道，因此美股目前雖然跌深，但恢復速度可能變快，也將帶動台股起死回生。

提到生醫族群今日表現疲弱，曾炎裕指出，由於歐美國家傾向與病毒共存，疫苗需求量減少，因此疫苗類股在國外已不是多頭，台灣的疫情受惠股也可能逐漸轉弱，呈現利空出盡。

今日亮燈漲停的個股有：毛寶（1732）、中福（1435）、宇智（6470）、樂斯科（6662）等股。

曾炎裕建議，投資人持續關注美股行情，尤其可留意蘋果股價表現，此外，後續仍可布局鋼鐵族群，由於鋼鐵族群今年走勢與去年雷同，預期5月將有機會迎來高峰。

台股 美股

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