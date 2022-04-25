近期股市震盪 櫃買提醒投資人回歸基本面理性分析

國際主要股市因受通膨、俄烏戰爭情勢及美國聯準會加速升息等影響，近日均大幅下跌，台股表現亦大幅震盪；櫃買中心呼籲，上櫃公司基本面穩健，投資人理性審慎看待近期行情變化。

櫃買中心表示，上櫃公司2021年度稅前淨利3,224億元，較2020年度增加945億元，大幅增加41%；從今年來看，上櫃公司2022年1至3月累計營收合計約6,674億元，較去年同期成長11%，增加662億元，持續維持成長趨勢。另截至4月24日止，已公布配發2021年度現金股利之上櫃公司計521家（約達已公告746家之七成），其中配發現金股利每股達10元以上者計32家，每股配發5至10元者計65家，每股配發2至5元者計176家；在現金殖利率方面，10%以上者有12家；5%至10%者有203家；2%至5%者有221家。

櫃買中心並表示，整體上櫃公司基本面良好，2021年度獲利表現優異，配息意願大增，而櫃買市場本益比於4月22日來到19.09倍，已低於2020年3月新冠疫情爆發前的低點。股價長期表現終將回歸反映公司實際營運表現，投資人可關注基本面表現佳、殖利率高之個股，理性審慎評估投資策略。