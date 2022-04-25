本土疫情增溫 防疫概念股買什麼好？

美股上周五重挫，拖累台股今（25）日跳水，盤面上，防疫概念股成為逆勢抗跌股，包括快篩、血氧機、藥品、藥局、甚至口罩、清潔用品、宅商機、遠距教學等都是上漲的表現，不少防疫概念股都已有一波的漲勢，到底「機會財」還可不可以搶？該買什麼、怎麼買？法人表示，在疫情持續增溫，且高峰尚未到來前，防疫股仍有機會往上，可以挑選具題材及線型好、或是分盤交易快結束的個股，也有法人點名新藥股值得特別留意。

台股早盤以16,912.3點開出，下跌112.79點，盤中一度下滑至16,579.89點，重挫445.2點，防疫概念股成為抗跌指標，毛寶（1732）、康那香（9919）、天良（4127）盤中亮燈漲停，恆大（1325）、宅配通（2642）、瑞基（4171）、優盛（4121）、杏一（4175）、南六（6504）、中裕（4147）、長興（1717）、美吾髮等股漲幅都超過3%。

防疫概念股出現輪漲，從快篩、血氧機、中西藥、到連鎖藥局通路、甚至今日連口罩、清潔用品都在疫情升溫下，推升股價上漲，在這個時候，該如何看待防疫股？防疫股可以買什麼、怎麼買？法人認為，在疫情持續下，防疫股仍有機會往上，但屬於短線的題材，有法人強調，解封為長線大題材，也可以留意。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股受到美國升息的影響，加上中國大陸封城的衝擊，恐影響電子股4月的營運表現，在電子股休息，短線資金轉進之下，防疫股已經從快篩一路擴散到藥品、藥局、連不缺的口罩、清潔用品也上漲，主要就是在資金撤出後，轉進相關的防疫股，在布局上，可以具題材及線型好的個股為首選，沿著5日線操作，只要未跌破都偏多。

證券分析師張陳浩強調，防疫股幾乎是都上漲了，包括快篩、中西藥品、通路等，今日連口罩、清潔用品都是盤面上的主角，值得留意的是新藥開發股由中裕帶頭發動，在疫情升溫下，生技及防疫題材，加上行政院將審議再生醫療三法的政策方向下，新藥開發股可望啟動攻勢，看好包括基亞（3176）、訊聯（1784）、長聖（6712）、中裕等股。

證券分析師黃漢成表示，防疫及生技族群，在電子股休息下，吸引資金朝相關個股靠攏，在本土情未達高峰前，防疫股、生技股有機會往上，不過，將呈現輪動的表現，各族群輪漲，受惠於題材及資金動能，防疫概念股將輪動上漲，在布局上，積極的投資人可以強勢股為主，設好停損點，或是選即將結束分盤交易的個股，保守的投資人就選獲利較好的公司。

黃漢成強調，防疫股短線有高點，中長線大題材則是看好解封題材，包括航空股、旅行社、飯店、餐廳等，都可以留意，壓回時尋找買點。