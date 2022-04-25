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外資動向牽動市場目光 證交所：台股十大外資未離場

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

地緣政治、總體經濟等因素持續牽動部分市場資金出脫台股外資動向更尤為市場矚目，統計外資今年來賣超約6,314億元，證交所董事長許璋瑤表示，抽離資金是全球性的，台股難置身事外，不過，外資持有台股市值約22兆元，現時出脫金額占比有限，且台股體質佳，仍能吸引主要外資布局。

事實上，證交所統計1至4月初，長期持有台股的前十大的外資中，其中有四家買超、六家賣超，但買超最多的一家買超高達419億元，賣超最多的一家也僅賣超70億元；台股具高殖利率特性，評價面也合理，是外資青睞的市場之一，主要外資長期持有意願高，也使得台股表現相對抗跌。

而針對外資券商「兩手策略」疑慮，證交所總經理簡立忠回應，證交所派出10餘位同事赴出具出具台積電研究報告的10家外資券商，收集相關資料調查，該10家外資券商中有2家自營部，但這2家外資自營部在這段間期並未有調節台積電股票。

不過，立法院財政委員會於今視察證交所的會議中點出外資券商推薦個股卻反手賣出的標的未必是台積電，簡立忠繼而表示此次查核主要針對台積電，未來也將會繼續詳查，避免外資券商對外釋出研究報告喊多，並藉之反向操作，保護市場投資人。

外資 台積電 台股

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