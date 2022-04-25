台股開戶已達1215萬人 證交所：40歲以下增65萬人

台股近年吸引不少年輕人開戶投資，財委會今天赴證交所考察，證交所總經理簡立忠報告時指出，國內投資人參與股市很熱絡，台股開戶人數持續增加，總開戶人數已達1215萬人，等於是一半國人都有開戶，且近2年20至40歲投資人增加65萬人，今年有交易的人數也高達423萬人。

立法院財政委員會今天考察證交所，簡立忠表示，報告時指出，目前上市公司家數已達963家，市值也穩健成長至54.9兆元；去年上市公司營收達38.24兆元、稅後純益達4.05兆元，整體現金股利達1.91兆元，都是歷史新高。

股市表現穩健，帶動民眾投資意願，台灣年輕人近2年來參與股市大幅增加，簡立忠指出，台股開戶人數持續增加，台股開戶數去年增加77萬人，前年則增加67人萬人，今年首季亦增加了14萬人，且以年輕人增加最多，20至40歲年輕人近2年增加了65萬人之多，台股總開戶人數已達到1215萬人，等於逾半國人都持有證券帳戶。

簡立忠也指出，今年至3月底，台股有交易人數已達423多萬人，其中，本國自然人成交比重已提升至62%，較2016年的52%大幅提升。

至於零股交易方面，簡立忠指出，零股交易表現不錯，在過去無盤中零股交易之前，1天零股成交值僅約2000多億元，一年約350兆元左右，但去年實施新制後，成交值大增13.5倍，單日已達到5000多億元。

他也提到，近年定期定額投資金額也大幅成長，很多小資族想要定期定額投資台積電（2330）、大立光（3008），現在都能夠定期定額存股，帶動定期定額投資金額倍數成長。