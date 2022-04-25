證交所攜手寬量國際推動創新板 引資活動圓滿落幕

臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦的「11 th Taiwan CEO Week」線上引資活動，於4月22日順利圓滿完成。這次活動邀請IT、生技醫療、金融服務等47家上市櫃公司加入行列，與全球325位機構投資人進行1,300場會談，深獲與會公司及投資人正面肯定。

鑒於近年各交易所爭相吸引新創企業加入市場，這次引資活動更以去(2021)年7月推出之創新板為主軸，於4月13日舉辦創新板專題線上論壇，邀請證交所總經理簡立忠開場致詞。簡立忠表示，台灣資本市場發展六十餘年，創新板不僅為新創公司提供籌資新選擇，以滿足業務興革所需資金，也為台灣資本市場持續發展，增添新成長動能。

證交所交易部代表亦說明創新板適用逐筆交易及盤後零股交易，且其交易時間、交易單位、升降單位、漲跌幅度方面與普通股相同。最後寬量國際執行長李鴻基邀請證交所副總經理陳麗卿與錼創科技、走著瞧及果翼科技創辦人共同座談，探討新創公司上市考量、證交所如何協助新創公司掛牌上市及未來如何提升創新板流動性等議題。

另證交所與亞洲公司治理協會及其他13位機構投資人更於4月21日進行小組討論，就今年度視訊輔助股東會召開情形、建置ESG資訊整合揭露平台、上市櫃公司永續發展路徑圖等臺灣最新公司治理發展交換意見。

創新板專題線上論壇現場實況將上傳至證交所Webpro3.0影音傳播網，歡迎投資人至下列網址觀看

：https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/117/?categoryId=157。

疫情期間證交所戮力以多樣化會議型式為上市櫃公司與海外機構投資人搭建雙向溝通管道，確保投資人隨時掌握臺灣資本市場最新訊息；並將持續依據投資人感興趣之主題，規劃引資活動，宣廣臺股發展前景，促進資本市場成長。