全球股市波動劇烈 證交所喊話：台股表現已相對抗跌

近期台股波動劇烈，受美股上週五重挫衝擊，台股今日向下跳空，直接摜破「萬七」大關。財委會今天赴證交所考察，證交所總經理簡立忠報告時喊話，雖然最近股市衝擊大，但台股今年以來下跌5.9%，亞洲除了新加坡外，各大交易所也都呈下跌，且跌幅都更大，相較下台股表現已相對抗跌。

立法院財政委員會今天赴證交所考察。簡立忠指出，近3年集中市場市值創新高，市值已達56兆元，全球排名已從第17名躍增至第16名，成交值也從第17名前進至第8名，與亞洲各大交易所相比，台股近年漲幅名列前茅，雖然近期市場波動大，台股今年跌5.9%，但相較下已相對抗跌。

證交所董事長許璋瑤也提到，因升息、通膨、地緣戰爭等因素，全球經濟情勢不穩定，從2008年金融風暴、2011歐債危機、2018年美中貿易戰以來，每次重大變動都可看到，外資都是從全球市場去抽銀根，「這是全球性的」，外資會有先後順序，通常都會先抽新興市場銀根。

許璋瑤說，從貿易戰以來，韓國前年已被抽了超過6000億元、去年被抽了6500億元，而台灣近2年則被抽了近一兆，但即使外資大抽銀根，到目前為止，外資比重仍有4成以上，此問題會持續關注。

簡立忠也強調，俄烏戰爭區域不穩定下，外資有去作賣出動作，證交所對於所有上市公司去調查、去判斷影響為何，有些上市公司可能沒有直接衝擊，但就產業來講，對於各項原料價格可能會有一些長遠問題，短期電腦、機械、金融業將產生較大影響，對於其他產業也會去調查，會持續提醒希望廠商了解。