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立委視察證交所 證交所：台股籌資近年最佳

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

立法院財委會今（25）日至證交所視察，臺灣證券交易所總經理簡立忠表示，台股最近三年市值及成交值屢創新高，全球排名躍增，市值及成交值2021年排名相較於2019年排名提升，各由第17名提升至第16名、由第17名提升至第8名。去年底為市值56兆元，平均每日成交值3,915億元。

台股去年漲幅表現在主要股市中名列前茅，2020迄今累積漲幅約42.9%，逼近那斯達克49.9%，並較南韓KOSPI、道瓊工業、日經225、新加坡、上證、英FTSE100香港恆生等來的佳。儘管台股今年受通膨等總經因素而有所修正，但也仍相對主要股市抗跌。

籌資表現也是近年最佳，2020年股債籌資金額8,201億元，2021年更達到8,434億元；另外，截至4/21，申請上市家數有三家，其中一般板兩家，外國新創板一家。

上市公司穩定成長，股利大方回饋投資大眾，為台股焦點。統計上市公司2021年營收約38兆元，稅後純益有4兆元，股利每年都有增加，今年要發放金額更來到1.9兆元，為歷年新高。

台股投資人參與意願也熱絡，開戶人數持續增加，2020年增加67萬人，2022年增加77萬人，可留意的是，年輕族群增加最多，近兩年20~40歲投資人增加65萬人。另統計，台股開戶人數來到1,215多萬，逾半國人持有證券帳戶，截至今年3月底，有交易人數來到423萬人，而本國自然人成交比重自2016年52%增加至現時62%。

證交所近年積極落實普惠金融是台股參與熱度提升關鍵之一。統計盤中零股交易實施以來，2021年零股成交值較2019年增加了13.5倍，零股交易占比自2018年連三年增加，截至今年3月底再擴增至0.94%，同時帶動定期定額投資金額倍數成長，統計2021年定期定投資金額有402億元，今年至3月底則已有148億元。

另外，指數商品規模持續成長，交易人數增加；2021年上市ETF交易人數達186萬人，2021年上市ETN交易人數則有8.2萬人。

展望2022年，證交所業務推動重點包括推動國內外優質企業上市，研議開發新產品；推動市場制度改革，活絡交易量能；配合政策落實永續發展，強化ESG揭露；推動新興科技應用，強化資安監理與防護韌性；參與國際活動，拓展國際連結；深化投資人教育需導，防範投資詐騙等六大項目。

台股

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