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台股持續低檔震盪 盤中仍有這些個股漲停

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導
台股今（25）日開盤重挫逾180點，盤中最低點更一度達16,579.8點，並持續於16,650點以下做低檔震盪。記者侯永全／攝影
台股今（25）日開盤重挫逾180點，盤中最低點更一度達16,579.8點，並持續於16,650點以下做低檔震盪。記者侯永全／攝影

受到美股上周五（22日）重挫影響，台股今（25）日開盤重挫逾180點，盤中最低點更一度達16,579.8點，並持續於16,650點以下做低檔震盪，法人指出，今日台股已跌破前低，預期收盤將留下影線。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股今日跌破前低，明後天將有機會反彈，建議投資人短線可操作防疫概念股、IC設計和網通族群，此外，半導體權值股有超跌狀況，建議投資人可多加關注。

今日盤中亮燈漲停的個股有：毛寶（1732），中福（1435），宇智（6470），樂斯科（6662）等股。

盤中生醫族群表現佳的個股有：美吾華（1731）上漲1.4元，漲幅6.2%，杏輝（1734）上漲1.7元，漲幅5.1%。

盤中航運族群表現佳的個股有：宅配通（2642）上漲7.4元，漲幅8.4%，嘉里大榮（2608）上漲2.8元，漲幅5.8%。

其他個股表現佳者有：圓展（3669）上漲3.9元，漲幅6.2%，圓剛（2417）上漲1.5元，漲幅4.5%，鼎炫-KY（8499）上漲6.5元，漲幅5.7%。

個股 台股

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