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台股盤中狂瀉400點 網友預測：明天開紅

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

受到美股上週五重挫影響，台股今（25）日直接跳空往下開低，盤中一度大跌445點，至16,579.89點，跌破3月前低支撐，對此有網友在台股開盤前，就對台股做預測，表示周一大跌是老套路，尾盤會變小跌，周二又會因美股某個利多而開紅大漲。

美股周五四大指數重挫，跌幅皆逾2%，近期較為強勢的道瓊指數也大跌981.36點，網友紛紛討論今台股動向，有網友表示，周一開盤大跌後，一堆人恐慌賣股，之後台股收盤變小跌，晚上美股再出現某個利多，隔天台股又漲200點。

網友指出，「這套路玩幾次了？ 大家還覺得會狂跌喔？」，認為除非完全不可控的黑天鵝發生，不然要像兩年前腰斬真的不太可能。並建議股民們如果怕賠錢，就看一下自己買的股票是不是賺錢基本面好的公司。

其他網友回應，「賺錢好簡單」、「開始要崩盤還不趕快逃」、「老實講是這樣沒錯。恐慌才會有超額利潤出現」、「看到好多人出來信心說話我就知道不妙了」、「抄底啦」、「股市就是需要你這種的信心加持」。

台股 美股

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