立委視察證交所續追外資賣台積電 證交所：無不法情事
立法院財政委員會今(25)日視察台灣證交所，立委持續質疑外資出具台積電（2330）研究報告卻在市塲大賣，證交所如何進行調查？證交所說，經過調查，無不法情事。
立委賴士葆說，針對外資券商出具台積電研究報告，外資卻在市塲大賣，證交所如何進行調查？
證交所總經理簡立忠表示，證交所派出10餘位同事赴出具出具台積電研究報告的10家外資券商，收集所有相關資料調查2天，這10家外資券商有2家自營部，這2家外資自營部在這段間期並未有出脫台積電股票。
費鴻泰直接點名說，至少1家外資券商推薦個股，自營部卻反手賣，這檔個股未必是台積電，要求證交所嚴查，不要只限台積電。
簡立忠表示，會繼續詳查，避免外資券商對外研究報告喊正向，實際動作卻是反向。
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