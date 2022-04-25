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第一季基金定期定額續增 平均月扣款金額55.75億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

今年以來，市場利空消息頻傳，股市氣氛較為低迷。根據投信投顧公會最新公布的資料，投資人定期定額的熱度不減，甚至還有加大的趨勢，統計今年第一季，全市場定期定額平均月扣款金額達到55.75億元，平均月扣款人數約56.36萬人，平均月扣款筆數96.16萬筆。與去年同期相比，增幅分別達1.57%、3.93%及4.6%。

雖然因為今年1、2月出現假期導致扣款遞延，造成前三月定期定額扣款數據起伏不定，但以第一季月平均數據來看，投信基金定期定額仍保持增長趨勢。統一投信認為，定期定額的持續增長，顯示在股市不確定性高的背景下，為嚴控投資風險，投資人對定期定額策略的重視度大幅上升。同時，由於指數空間壓縮，投資人更加信任主動式基金能透過靈活操作，繳出比指數更加亮眼的績效。

在定期定額市場中，投資人往主要基金公司集中的趨勢更加明顯，統計定期定額月平均扣款金額前五大投信依序是統一投信、國泰投信、安聯投信、復華投信、元大投信，其中，統一投信定期定額平均月扣款金額、人數及筆數，分別為9.21億、9.48萬人及16.69萬筆，成長幅度分別達12.35%、17.1%及20.48%。

統一投信表示，股市區間震盪時，的確是「定期定額主動型基金」最好的時機，透過形成微笑曲線，定期定額能逐步攤平成本。不擇時的特性，也有效幫助投資人達成長期投資目標，股市劇烈震盪時不被甩出船外；統一投信認為，雖然今年全球股市面臨各種挑戰，指數空間有限，但個股仍存在不少投資機會。

元大投信

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