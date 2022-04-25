台積電早盤股價最低546元 失守年線

美股狂瀉近千點，台股今（25）日開盤重挫逾300點，權值股台積電（2330）早盤最低下挫11元，價位到546元，失守年線；週三法說登場的聯電（2303）下挫逾3%，最低價位到46元。

道瓊工業指數下跌981.36點、跌幅2.82%，收33811.40點；那斯達克指數下跌335.36點、跌幅2.55%，收12839.29點；標普500指數下跌121.88點、跌幅2.77%，收4271.78點；費城半導體指數下跌68.9點、跌幅2.25%，收2989.83點。

台積電今日股價開在550元，開盤即下跌8元，早盤最低價位為546元，最高則到552元，跌幅逾1%。

籌碼方面，上個交易日，台積電遭外資連二日賣超18,554張，投信則連四日賣超1,964張，自營商也是轉買為賣超311張，總計三大法人連二日賣超19,674張。

曾有專家喊台積電600元以下閉著眼睛買，從統計資料來看，股民挺很大。台積電從3月初跌破600元價位至今，股東人數激增27.8萬人，零股股東增加19.3萬人，螞蟻雄兵成為台積電最佳支柱。

聯電法說將在週三登場，股價開在46.5元，也是早盤最高價，最低價為45.7元；籌碼方面，外資由連三日買超轉為賣超聯電5,780張。

同樣也在週三登場法說的聯發科（2454）外資將聚焦未來5G展望、與高通的價格競爭、庫存等議題。今日股價開在833元，最低到831元，最高到836元，跌幅逾2%；籌碼方面，上週遭外資連七日賣超11,548元，不過，投信與自營商則力挺，投信連八日買超2,348張，自營商則連二日買超74張。

IC高價股方面，矽力-KY（6415）盤中一度上漲，成為萬綠叢中一點紅，信驊（5274）下跌逾6%，力旺（3529）則一度跌停到1,125元。