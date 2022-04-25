年輕投資人近兩年增加65萬人 這兩項交易人數大增
近年因年輕投資人大量進入台股，帶動零股交易及指數商品規模持續成長。
台灣證交所表示，台股開戶人數持續增加，尤其以年輕族群增加最多，近兩年20至40歲投資人增加65萬人， 2022年截至3月底有交易人數423萬人，本國自然人成交比重提升至六成以上。
今年3月底總開戶人數達1,215萬人，逾半國人持有證券帳戶；本國自然人自2016年52%增加為62％。
盤中零股交易實施以來，成交值增加13.5倍，同時帶動定期定投資金額倍數成長。今年3月底的零股交易占比0.94%，較2019年成交值增加13.5倍；定期定投資金額2021年402億元，今年至3月底已有148億元。
證交所說，指數商品規模持續成長，交易人數增加；2021年上市ETF交易人數達186萬人，上市ETN交易人數有8.2萬人。
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