快訊

每天30分鐘強化心肺！專家教居家能做的有氧運動增強免疫力

衝醫院恐更危險 急診醫學會給「4類人篩檢指引」看圖就懂

年輕投資人近兩年增加65萬人 這兩項交易人數大增

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台灣證交所表示，台股開戶人數持續增加，尤其以年輕族群增加最多，近兩年20至40歲投資人增加65萬人， 2022年截至3月底有交易人數423萬人，本國自然人成交比重提升至六成以上。圖／聯合報系資料照
台灣證交所表示，台股開戶人數持續增加，尤其以年輕族群增加最多，近兩年20至40歲投資人增加65萬人， 2022年截至3月底有交易人數423萬人，本國自然人成交比重提升至六成以上。圖／聯合報系資料照

近年因年輕投資人大量進入台股，帶動零股交易及指數商品規模持續成長。

台灣證交所表示，台股開戶人數持續增加，尤其以年輕族群增加最多，近兩年20至40歲投資人增加65萬人， 2022年截至3月底有交易人數423萬人，本國自然人成交比重提升至六成以上。

今年3月底總開戶人數達1,215萬人，逾半國人持有證券帳戶；本國自然人自2016年52%增加為62％。

盤中零股交易實施以來，成交值增加13.5倍，同時帶動定期定投資金額倍數成長。今年3月底的零股交易占比0.94%，較2019年成交值增加13.5倍；定期定投資金額2021年402億元，今年至3月底已有148億元。

證交所說，指數商品規模持續成長，交易人數增加；2021年上市ETF交易人數達186萬人，上市ETN交易人數有8.2萬人。

零股

延伸閱讀

富邦期貨：短線台股走勢持續偏空

美股重挫 分析師：台股前低岌岌可危

安聯投信：季底庫存調整雜音變重 資金輪動加快

Fed放鷹、疫情擴散 台股恐慌氛圍遽升

相關新聞

Fed放鷹、疫情擴散 台股恐慌氛圍遽升

隨通膨居高不下，美國聯準會（Fed）放鷹，加上俄烏戰爭、疫情擴散等因素影響，衝擊美股上周五重挫，道瓊指數大跌近千點，費半...

台股跳水 台積電再探低至548元、寫去年五月來新低

美股上周五重挫，台股今（25）日開低走低，盤中重挫逾300點，台積電（2330）開低走低，股價再破底，一度下探至548元...

年輕投資人近兩年增加65萬人 這兩項交易人數大增

近年因年輕投資人大量進入台股，帶動零股交易及指數商品規模持續成長。

恐慌指數暴衝！台股早盤下挫近300點 台積電開盤跌8元

台股今（25）日開盤下跌175.7點，開盤指數16,849.3點；台積電（2330）開盤下跌8元，開盤價550元。

法人：外資概念股 謹慎操作

俄國宣布將要俄羅斯企業從美國、倫敦等海外市場下市，市場粗估下市規模恐逾1兆美元，使俄烏戰爭將從實體戰擴張至美俄間的貨幣、...

大摩挺金融 點名三大咖

摩根士丹利（大摩）指出，金融股近期的回測為短期修正，由於美國公債殖利率提升，資金將可輪動至金融類股，重申對中信金、富邦金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。