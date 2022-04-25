恐慌指數暴衝！台股早盤下挫近300點 台積電開盤跌8元

台股今（25）日開盤下跌175.7點，開盤指數16,849.3點；台積電（2330）開盤下跌8元，開盤價550元。

富邦期貨表示，美國聯準會主席鮑爾上周四承認就業市場緊張，暗示支持進一步大幅升息以遏制通膨，根據 FedWatch 最新數據，市場預計聯準會在6月升息3碼的可能性為 80.4%，市場擔憂美國經濟硬著陸風險提升，另外，HCA 醫療保健公司等財報業績表現不佳，也令市場情緒不安，恐慌指數 VIX 暴衝逾17%，創一個月以來新高，美元觸及 2 年多高點，道瓊狂崩近千點，創2020年10月28日以來最慘單日表現。

統一期貨說，加權指數上周五開盤後一度跌逾2百點，終場跌幅收斂下跌102.86點至17025.09點，跌幅0.6%。電器電纜、金融保險與航運類股相對抗跌，電子零組件與半導體類股相對弱勢。

群益投顧說，近期幾次小反彈都是量能不足而且高點越來越低，市場關注回測前低16,764點是否有支撐，盤勢區間若被突破無法立即站回，將開啟一波下行走勢。

近期電子股只對利空有反應，大盤傾向去測前低16,764點，加上美股財報陸續發布和本周電子股將密集法說，展望預料好壞參半使投資氣氛觀望。如果電子股法說行情失靈，交投重點放在傳產、生技和綠能族群等個股表現，因為盤面類股輪動快速，操作上仍短線交易、設定小範圍停損停利和降低隔夜風險。

上周五（22日）美股四大指數收盤：道瓊指數下跌981.36點、跌幅2.82%，那斯達克指數下跌2.55%，標準500指數下跌2.77%，費半指數下跌2.25%。

三大法人周集中市場合計賣超223.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超211.8億元，投信買16.3超億元，自營商（自行買賣）賣超17.7億元，自營商（避險）買超16.3億元。