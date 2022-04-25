富邦期貨：短線台股走勢持續偏空

美國聯準會主席鮑爾上周四承認就業市場緊張，暗示支持進一步大幅升息以遏制通膨，根據 FedWatch 最新數據據，市場預計聯準會在6月升息3碼的可能性為80.4%，市場擔憂美國經濟硬著陸風險提升；另外，HCA醫療保健公司等財報業績表現不佳，也令市場情緒不安，恐慌指數VIX暴衝逾17%，創一個月以來新高，美元觸及2年多高點，道瓊狂崩近千點，創2020年10月28日以來最慘單日表現。

聯準會上周四鷹式表態，暗示將採取更激進緊縮政策收緊，市場預期接下來 5 月、6 月、7 月分別升息 2碼、3碼、2碼之機率各為97.1%、80.4%、81.1%，由於短線升息幅度過於激進，加上中國大陸封城、俄烏戰火延續、台灣本土疫情升溫等利空未見明顯轉圜跡象，在資金緊縮、經濟成長下修的雙重衝擊下，已令經濟硬著陸風險提升，短線台股走勢持續偏空，投資仍宜謹慎操作。