外資今賣超215億 賣超這檔金融股最多
台股今（22）日收17,025.09點，三大法人賣超227.3億元，以外資賣超215.94億元最多，投信買超16.29億元，自營商賣超（合計）27.65億元，統計外資賣超前十大個股發現，金融股占三檔，且前兩大外資賣超個股都是金融股，新光金（2888）遭外資賣超40,875張，高居賣超股冠軍。
外資今日賣超前十大個股依序是新光金、臺企銀（2834）、台積電（2330）、元大金（2885）、中鋼（2002）、華新（1605）、國泰台灣5G+、大成鋼（2027）、元大台灣50（0050）、力積電等；外資賣超新光金40,875張，居賣超個股冠軍，其次是賣超臺企銀，單日賣超31,954張，居外資賣超第二大個股。
外資賣超第三大為台積電，單日賣超16,333張，連二賣，投信賣超1,057張，連四賣，自營商賣超311張，合計三大法人賣超17,701張，台積電今日收在558元，下跌7元，跌幅1.23%。
另外，聯電（2303）收在47.65元，下跌0.4元，跌幅0.83%，外資賣超5,780張，終止連三買，投信買超1,546張，自營商賣超1,550張，合計三大法人賣超5,784張。
外資今日買超前十大個股依序是華航（2610）、群創（3481）、友達（2409）、長榮（2603）、長榮航（2618）、陽明（2609）、元大滬深300正2（00637L）、金寶（2312）、開發金（2883）、元晶（6443）等；外資買超冠軍為華航，買超18,858張，買超第二大為群創，單日買超18,401張，買超第三大為友達，單日買超12,377張。
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