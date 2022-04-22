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台股下跌102.86點 三大法人賣超227.3億元

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

週四美股四大指數收黑，拖累台股今（22）日開低，在金融、航運股撐盤下，終場收在17,025.09點，下跌102.86點，成交量2,682.02億元；三大法人賣超227.3億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超215.94億元，投信買超16.29億元，自營商賣超（合計）27.65億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.94億元，自營商（避險）賣超17.71億元。

電子股今慘摔，台積電（2330）收558元，跌幅1.24%，聯發科（2454）收854元，跌幅1.61%，ABF載板三雄重挫，南電（8046）、景碩（3189）跌幅超過6%，千金股力旺（3529）跌停，收1,245元。檢測類股漲跌互見，長興（1717）COVID-19抗原快速檢測試劑套組獲衛福部食藥署防疫專案核准製造，攻上漲停板。航運股續強，榮運（2607）、中櫃（2613）亮燈漲停，另疫情升溫，宅經濟概念股再起，嘉里（2608）大榮、宅配通（2642）、圓剛（2417）、圓展（3669）漲停。大盤收在17,025.09點，跌幅0.6%。

自營商 漲停

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