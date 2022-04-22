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台股跌逾百點 法人：短線或見反彈 但操作仍宜謹慎

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

台股受到美國聯準會主席鮑爾表示，為了降低通膨，將拉高升息力道，美股開高走低，加上本土疫情持續攀高，今（22）日在電子權值股重挫下，指數一度跌破萬七大關，但在傳產、金融、防疫族群帶動下，跌幅收斂，終場指數下跌102點，收在17, 025點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，鮑爾出席國際貨幣基金（IMF）會議表示，目標是使用工具讓需求和供應恢復同步，這樣通膨就會下降，而且不會出現導致衰退的經濟放緩，將盡最大努力實現這一目標。由於目前美國的通膨率大約是Fed目標2%的三倍，5月的貨幣政策會議上討論升息2碼（50基點），受此影響兩年期公債殖利率攀升14個基點，接近2.72%，5年期公債殖利率達到3%，為2018年末以來的最高水準。

分析師指出，美元近期出現強勢，使得亞幣出現走弱，新台幣也出現回貶，不利資金行情推升；法人態度外資期貨未平倉空單出現增加，但現貨市場近期賣超趨緩，本土投信在集中市場持續買超，政府基金則是趁拉回出現加碼，從法人態度目前偏向正面。

從融資餘額來看，指數反彈融資未出現大增，融券卻出現增加，整體籌碼偏向多方，另外，日KD指標也維持低檔黃金交叉，不過觀察近期量能持續萎縮，顯示市場仍存在不確定，加上櫃買市場表現相對集中市場弱勢，因此，雖然指數在籌碼面、技術面轉佳下，指數有機會築底反彈，但操作上仍不宜過度追價。

美國聯準會 通膨 台股

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