美系外資下修台股指數至18,500點 看好台積電等15檔

台股今（22）日守住萬七大關，收17,025.09點，下跌102.86點，美系外資認為，在本土疫情升溫下，恐影響台灣製造、消費和內需也可能受到衝擊，科技股出現獲利下修風險，決定調降台股目標指數，由19,000點下調至18,500點，不過，美系外資點名看好台積電（2330）等15檔個股，其中有3檔金融股入列。

台股今日以17,088.76點開低，一度下滑至16,923.87點，跌破萬七，終場收在17,025.09點，台積電收558元，下跌7元，跌幅1.23%，聯發科（2454）收854元，下跌14元，跌幅1.61%，緯穎（6669）收980元，下跌35元，跌幅3.44%，跌破千元。

美系外資調降台股指數目標，同時也有不同情境的分析，預估最樂觀下，台股指數有望上看21,500點，但最壞的話恐下滑到15,500點，基礎情境則是18,500點；美系外資預估台股今年獲利成長7.3%，較2月底預估的8.3%下滑。

美系外資下修台股指數目標，但點名看好的個股則包括台積電、聯發科、台達電（2308）、緯穎、奇鋐（3017）、中信銀、富邦金（2881）、國泰金（2882）、中鋼（2002）、儒鴻（1476）、億豐（8464）、豐泰（9910）、巨大（9921）、和大（1536）、晶碩（6491）。