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法人推周末布局高殖利率股 前十名在這

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導

今（22）日台股大盤指數盤中持續於低點震盪，法人指出，盤中跌幅縮小，金融股有反彈跡象，預期下周有望止跌，走一波短線反彈行情，而股市變化將回歸基本面。

台新投顧副總經理黃文清建議，適逢周末，若投資人擔憂假日股市受消息面影響，可於今日布局進可攻、退可守的高殖利率族群，是較為保守的選擇。

觀察台股高殖利率族群，統計至21日收盤價，殖利率排名前十者為：艾華（6204）34.35%，百達-KY（2236）17.41%，順達（3211）17.16%，達爾膚（6523）17.01%，燦星網（4930）16.49%，福邦證（6026）16.24%，陽明（2609）16.00%，宏遠證（6015）14.41%，華園（2702）14.35%，申豐（6582）12.99%。

高殖利率 台股

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