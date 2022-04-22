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Fed釋鷹派談話 法人：下周有望止跌 三族群具反彈空間

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導

昨（21）日Fed主席鮑爾再度釋出鷹派消息，暗示5月可能升息2碼，造成美股四大指數盡墨，道瓊收黑超過360點，那斯達克和費城半導體指數跌逾2%，導致台股今（22）日開盤後下挫168.46點，再度失去萬七關卡。

台新投顧副總經理黃文清指出，今日台股大盤指數持續於低點震盪，約在17,000點附近，盤中跌幅縮小，金融股有反彈跡象，此外，航空股、中小型個股及具題材性的個股都有反彈空間。預期下周有機會止跌，走一波短線反彈行情，而股市變化將回歸基本面。

黃文清建議，適逢周末，若投資人擔憂假日股市受消息面影響，可於今日布局進可攻、退可守的高殖利率族群，是較為保守的選擇。

今日盤中亮燈漲停的個股有：尼得科超眾（6230），精剛（1584），中櫃（2613），長興（1717），榮剛（5009）等股。

電器電纜族群盤中有華新（1605）一枝獨秀，上漲2.4元，漲幅5.4%。金融族群盤中表現佳者有：臺企銀（2834）上漲0.5元，漲幅4.0%；高雄銀（2836）上漲0.3元，漲幅2.4%。

航運族群盤中表現佳者有：榮運（2607）上漲3.4元，漲幅9.1%；志信（2611）上漲1.7元，漲幅6.9%；宅配通（2642）上漲7.9元，漲幅9.93%；嘉里大榮（2608）上漲4.4元，漲幅9.98%。

生技醫療族群盤中表現佳者有：美吾華（1731）上漲2元，漲幅9.85%；杏輝（1734）上漲2.1元，漲幅6.7%。

台股

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