台股再失萬七 股王跌破3,000元、千金股剩七家

台股今（22）開低，盤中再度失守萬七，指數一度下滑至16,923.87點，千金股跌勢重，股王信驊（5274）跌破3,000元，盤中跌幅逾6%，緯穎（6669）、AES-KY（6781）、富邦媒（8454）更是跌落至千金股之外，盤面上僅剩七千金。

美股周四重挫，道瓊工業指數下跌368.03點、跌幅1.05%，那斯達克指數下跌2.07%，標普500指數下跌1.48%，費城半導體指數下跌2.66%，台股早盤以17,088.76點開出，下跌39.19點，一度下探至16,923.87點，再失守萬七關卡，盤中下跌逾百點，千金股更是一口氣就失去3家，僅剩七千金。

股王信驊早盤以3,000元開出，下跌30元，股價開低走低，一度下滑至2,790元，盤中跌幅7.59%，失守3,000元，力旺（3529）盤中下挫至跌停1,245元，股后矽力-KY（6415）盤中跌幅逾6%，祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）盤中跌幅逾4%，大立光（3008）下跌0.29%，唯一逆勢上漲的只有旭隼（6409），盤中漲幅1.53%。

緯穎盤中跌幅4.13%，AES-KY盤中跌幅5.58%，富邦媒盤中跌幅4.27%，都再跌出千金股行列。