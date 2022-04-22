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國際局勢不穩 台積電回測年線

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照
台積電。圖／聯合報系資料照

聯準會鷹式表態，美股21日四大指數齊跌，市場追價意願低落，台股今（22）日下跌逾百點，再度面臨萬七保衛戰。權王台積電（2330）開盤下跌7元，開在558元；高價股普遍走跌，股王信驊（5274）失守三千元關卡，最低來到2,835元。

美股四大指數下跌，道瓊指數21日收盤下跌368.03點、跌幅1.05%，收34,792.76點；標普500指數收盤下跌65.79點、跌幅1.48%，收4393.66點；那斯達克綜合指數收盤下跌278.41點、跌幅2.07%，收13,174.65點；費城半導體指數下跌83.5點、跌幅2.66%，收在3,058.7點。

外資調降目標價的信驊，儘管外資終結連七日賣超，昨日買超34張，今日開在3,000元，隨後走跌，最低價位在2,835元，下跌195元，跌幅逾6%；股后矽力-KY（6415）最低下跌140元，價位在2,750元，跌幅逾4%；力旺（3529）外資連買兩日共130張，開盤下跌50元，隨後走跌，最低跌到1,265元，下跌115元、跌幅逾6%。

台積電最高到559元，最低為557元，跌幅逾1%；籌碼方面，外資終結連二日買超，轉為賣超2,221張，投信連三日賣超907張，自營商則轉賣為買661張。

聯發科（2454）法說下週登場，卻已遭外資連六日賣超共9,171張，投信則連七日買超1,817張，自營商則轉賣為買超15張，聯發科今日開在848元，最高到856元，最低在846元，跌幅逾1%。

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