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台股ETF 0050、0056定期定額3月創新高

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣證交所公布最新排行榜，3月ETF定期定額前十大標的再度由0050、0056連霸冠亞軍，單月定期定額戶數新增3.7萬與2.7萬，累積定期定額戶數分別達陣15萬與12萬，是唯二突破10萬大關的ETF，遙遙領先其他ETF及台積電、兆豐金等傳統存股標的。

0050、0056是國內掛牌最久的台股市值型、高股息型ETF，累積長期績效與配息表現，自證交所2020年起公布ETF定期定額排行榜以來，長期連霸第一、二名，人數頻創新高，存股ETF指標當之無愧。

其中，0050投資上市市值前50大個股；0056投資上市前150大個股中，預估未來一年現金股息殖利率最高的前30檔，兩檔ETF選股邏輯簡單易懂，分別訴求高市值與高股息，非常適合定期定額，深受喜愛。

法人指出，近年掀起台股ETF存股熱潮，境內33檔台股ETF就有11檔是2020年以後才成立，多數為科技或高股息主題，不過，從0050、0056在基金規模、受益人數與定期定額戶數持續創下新的「三高」記錄來觀察，可以發現多數投資人就愛這兩檔國民ETF，有長期績效與配息填息紀錄作為參考，定期定額更是信心十足。

為方便基金投資人也能參與0050、0056，元大投信推出0050ETF連結基金、0056ETF連結基金，將原本只能透過證券商投資的0050、0056 ETF，擴大到銀行、基金平台等管道。

元大投信的客戶，今年更能在元大基金先生APP，享包含ETF連結基金在內的精選台股系列基金新增定期定額計畫終身0手續費優惠。

3月五大定期定額ETF 0050、0056最受投資人青睞
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ETF 高股息

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