台指期開盤下跌264點 台積期貨開盤下跌7元

台指期近月合約今(22)日開盤下跌264點，開盤指數16,862點；台積電期貨近月合約開盤下跌7元，開盤價558元。

周四(21日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌368.03點、跌幅1.05%，那斯達克指數下跌2.07%，標普500指數下跌1.48%，費半指數下跌2.66%。

第一金投顧表示，美國聯準會主席Jerome Powell表示 ，聯準會將盡最大努力實現經濟軟著陸，恢復價格穩定是延續經濟擴張的關鍵，聯準會過往期待通膨可以在這個時候見頂，3月通膨或許是高點；但聯準會不會指望通膨已經見頂，也不指望讓供給端來解決通膨，加速行動是恰當的，5月會議將討論升息2碼，預計將利率調升至更中性的位置，並可能再調升至高於中性利率。

統一期貨說，外資周四期貨淨空單增加26口至9,999口，十大交易人與特定法人合計買進1,051口。週選支撐與壓力區落在16,700至17,500之間，P/C Ratio降至0.9，整體籌碼中性看待。技術面來看，加權指數上檔雖有年線壓力，但指數站上10日線，日KD與RSI交叉向上，整體盤勢呈現緩步上漲格局。

三大法人周四集中市場合計買超59.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超34.2億元，投信買超31.2億元，自營商（自行買賣）買超1.5億元，自營商（避險）賣超7.5億元。