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元大特選台灣綠能報酬指數ETN 4月25日掛牌上市

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣證交所表示，元大證券發行的元大特選台灣綠能報酬指數指數投資證券 （020032），將於4月25日正式掛牌上市，為今年第2檔上市掛牌ETN

證交所表示，根據申請資料顯示，這檔ETN標的指數為台灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠色能源報酬指數，由台灣指數公司所編製及維護。該指數參考財團法人工業技術研究院新興能源產業年鑑、公開資訊觀測站、產業價值鏈資訊平台及全曜財經資訊等資料，再通過流動性檢驗，依據發行市值排序挑選20檔具代表性的綠色能源產業股票編製而成，以表彰投資綠色能源產業鏈中具代表性股票組合的含息投資績效表現。

證交所提醒，ETN是不保本商品，到期時或到期前投資人可領回的金額，可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而低於原始投資本金。投資人在買賣ETN前應詳閱公開說明書，充分瞭解ETN特色、投資成本費用及風險，並需簽訂風險預告書。

為增進投資大眾對新商品的認識,證交所已建置ETN專區(http://www.twse.com.tw/zh/page/ETN/summary.html)，方便投資人查詢上市ETN基本資料、新聞及相關法規等資訊。

ETN 證交所

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