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美聯準會鷹派發威 台股開盤下挫39點後續跌破萬七

前線記者告白：國際新聞的苦難目擊現場

富邦期貨：短線市場觀望氣氛濃厚

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析（富邦期貨／提供）
散戶小台籌碼分析（富邦期貨／提供）

聯準會主席鮑爾放鷹支持加速升息，將進一步積極收緊貨幣政策平抑通膨，並將在5月的貨幣政策會議上討論升息2碼。鮑爾表示，Fed曾預期通膨將在此時見頂，並在今年剩下時間回落，然後進一步下滑，然而這些期望並未實現，因此有必要提高升息幅度。市場預估 Fed 將連續升息2碼，最終讓基本利率在2022年底前升至2.5%-2.75%，科技股領跌，道瓊下跌368 點。

聯準會主席鮑爾周四鷹式表態，暗示投資人為聯準會更激進緊縮政策收緊做好準備，使得美元上漲，10年期美債殖利率跳升，美股四大指數上演逆轉行情，短線上，聯準會支持加速升息及縮表、中國大陸封城、俄烏戰事擊持續、台灣本土疫情升溫等四大利空尚無太大轉圜跡象出現，短線市場觀望氣氛濃厚，投資仍宜謹慎操作。

升息 聯準會

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