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特斯拉早盤漲逾10% 台指期夜盤挑戰17,200點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
美股四大指數早盤同步開漲，特斯拉財報表現亮麗，股價漲逾10%。 法新社
美股四大指數早盤同步開漲，特斯拉財報表現亮麗，股價漲逾10%。 法新社

今（21）日台指期夜盤開低走高，且美股四大指數早盤同步開漲，特斯拉財報表現亮麗，股價漲逾10%，而與台股連動較大的費城半導體指數走揚約2.3%，帶動台指期夜盤漲點擴大至60餘點，多方試圖上攻挑戰17,200點。

籌碼面部分，外資現貨買超34.3億，期貨淨空單增加26口至9,999口，十大交易人與特定法人合計買進1,051口。周選支撐與壓力區落在16,700至17,500之間，P/C Ratio降至0.9，整體籌碼中性看待。

群益期貨分析師容逸燊指出，電子族群的成交比重回到4.5成，顯示有部分資金進場搶電子股的跌深反彈機會。展望後市，考量到市場對於聯準會的貨幣政策有出現利空出盡的可能、俄烏戰爭研判可能到5月初才會有一個較明確的進展，將有利於短多行情維持。看好17,000點將有下檔支撐、暫時沒有跌破的危機，上檔壓力區則落在17,400至17,500點之間。

台指期

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