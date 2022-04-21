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存股族注意！第一金擬配1.2元股利 現金殖利率近4%

經濟日報 / 記者廖珮君／即時報導
第一金控。圖／聯合報系資料照
第一金控。圖／聯合報系資料照

第一金控（2892）公告去年盈餘分派案，配發每股股利1.2元，其中每股配發1元現金股息、股票股利0.2元，若以第一金今（21）日收盤價27.7元估算，現金殖利率是3.6%，是定存的3倍。

若以第一金2021年每股稅後純益1.52元，配發率達65.8%，比前年配發率68%還低。

第一金2020年配發前一年度的現金股息僅0.9元、股票0.1元，合計1元，若以去年每股賺1.31元估算，配發率68%，主因是去年第一金列入「大到不能倒」的系統性銀行，因此對配發率較保守。

根據公告，第一金今年配發前一年度的現金股息共129.64億元，比去年股息115.2億元還多了14.44億元，主因是去年多賺，就多配一點。

第一金控 股息

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