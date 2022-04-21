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台股下跌20.93點 三大法人買超59.55億元

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股今（21）日開紅，一度站上17,200點，午盤由紅翻黑，收在17,127.95點，下跌20.93點，成交量2,436.72億元；三大法人買超59.55億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超34.26億元，投信買超31.25億元，自營商賣超（合計）5.96億元，其中自營商（自行買賣）買超1.56億元，自營商（避險）賣超7.52億元。

電子指數昨收紅一天，今小幅下跌0.16%，台積電（2330）收565元，跌幅0.88%，聯發科（2454）收868元，漲幅1.4%。檢測類股回跌，由新藥股接棒上陣，順藥（6535）、益得（6461）、中天（4128）、合一（4743）等漲停。航運股也表現強勢，散裝航運新興（2605）收31.95元，漲幅超過9%，貨櫃三雄漲幅皆超過1%，航空雙雄超過2%。紡織股聚陽（1477）谷底反彈，表現強勁，收190.5元；今鋼鐵、化工、金融股較為疲弱，大盤收在17,127.95點，跌幅0.12%。

自營商 三大法人

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