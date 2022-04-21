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一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

台股主被動基金規模衝1.1兆元 元大月增472億最搶鏡

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

台灣上市櫃企業2021年獲利創新高，今年配息金額預估挑戰2.5兆元台幣以上，雖然短期受外在因素影響，加權指數下修，但同時更突顯高殖利率標的優勢，創造高股息標的絕佳進場機會。依據投信投顧公會統計，台股主、被動基金合計規模衝新台幣1.1兆元，元大投信台股主、被動基金吸引投資人搶進，3月合計規模增加472億元，其中元大台灣高股息優質龍頭基金規模成長居首。

元大投信目前穩坐台股ETF規模一哥寶座，旗下台股主動基金整體規模在3月份亦大增逾百億，其中以訴求高股息投資的元大台灣高股息優質龍頭基金單月增加37.1億元最多，規模抵387.1億元；元大高科技基金、元大卓越基金分別增加20.3、19.5億元，三檔包辦3月份台股主動基金規模增加前三名。

法人指出，接近除權息旺季，台灣企業股利傲視全球，加上未來投資型保單將不能連結非投資等級債券基金（原名-高收益債券基金），為了滿足投資人對息收的需求，具高息優勢的台股基金、台股ETF趁勢崛起，於股市震盪之際買進增持除了可望享有較高配息率，一旦市場消化利空消息，還有估值回復的資本利得可期，逢低正是進場高股息基金時機。

高股息 元大投信 台股

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