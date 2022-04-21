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亞系外資看好運價5月回升 喊買4檔貨櫃航商、長榮進榜

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
亞系外資給予長榮買進評等，目標價上看215元，長榮今（21）日以145元開出，一度拉升至147.5元，盤中漲幅1.39%。聯合報系資料照
亞系外資給予長榮買進評等，目標價上看215元，長榮今（21）日以145元開出，一度拉升至147.5元，盤中漲幅1.39%。聯合報系資料照

上海航交所運價指數連續13周下滑，但亞系外資最新報告預期，運量及運價可望從5月起回升，點名看好4家貨櫃航商，包括長榮（2603）、馬士基(Maersk)、中遠海運(COSCO)、海豐(SITC)，都重申買進評等，其中給予長榮的目標價上看215元。

亞系外資表示，截至4月15日，上海集裝箱運價指數(SCFI)周下跌約0.8%，連續第13周下跌，較2022年1月7日的歷史高點下跌約17%；亞系外資強調，除農曆新年後的季節性因素造成運價疲軟外，再加上包括上海與其他因疫情而封鎖，也是運價走軟的衝擊因素。

亞系外資認為，值得留意的是寧波集裝箱運價指數(NCFI)今年首次轉為正值；預估未來將迎接繁忙、擁擠的夏天，主要是考量上海封鎖效應可能重演2020年第2季度壅塞情形，亞系外資預估，運費維持高檔將延續到第3季，點名看好長榮、馬士基、中遠海運及海豐等。

亞系外資給予長榮買進評等，目標價上看215元，長榮今（21）日以145元開出，一度拉升至147.5元，盤中漲幅1.39%。

長榮 上海

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