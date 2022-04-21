投資人3月由債轉股 元大台股主被動基金成長居冠

美國通膨情勢因俄烏戰事加速惡化，美國聯準會在3月升息1碼，為2018年來首度升息，聯準會近期鷹派程度超乎市場預期，推升債券利率連連走高，美國10年期公債殖利率大有挑戰3%之勢。債券價格承壓也牽動國人的投資布局，從投信投顧公會最新公布的基金規模變化，可以發現股優於債、台股優於海外的兩大趨勢。

根據投信投顧公會統計，境內固定收益型基金在3月規模減少130.3億，減幅達2.3%，是除了貨幣市場基金大減395.6億外，3月受創最深的基金類別。

反觀股票型基金多見規模增長的狀況，台股主動型基金3月規模成長185.2億元，以元大台灣高股息優質龍頭基金增加37.1億元最多，而台股原型ETF規模更是爆增626.6億元，是增加金額最大的基金類別，其中，光是元大台灣50ETF（0050）就增加345億元至2,170.5億元，居所有ETF之冠。

觀察投信投顧公會最新公布的3月基金規模數據，進一步顯現國人的投資主流股優於債、台股優於海外的兩大趨勢，最明顯的就反應在非投資等級債券基金與台股基金的勢力消漲。

自2008年金融海嘯以來，非投資等級債券基金持續都是國人最愛的基金類別，境內加境外合計曾經超過兆元，但自去年12月被台股主被動基金超越後，就一直展露頹勢，規模增長欲振乏力。

以3月來看，台股主被動基金合計超過1.1兆元，而非投資等級債券基金僅逾8,700億元，差異已達2,300億之譜，顯示已經有許多投資人資產配置大挪移，用布局台股主動型基金或是台股ETF來滿足現金流需求，而且台股市場長期報酬率更不是非投資等級債券可匹敵。

隨著美國聯準會今年每次會議都可能升息，市場大多看台股今年現金殖利率有望達4.5%的情況下，資金從非投資等級債券基金，流向台股主被動基金的趨勢可能越發明顯。元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊表示，放眼國際股市，無論從報酬率還有股利率來看，台股市場都是絕佳的投資區域。

以台股加權股價指數為例，過去五年的年化含息報酬率高達16.7%，相對於這幾年漲勢也很突出的美股，也不遑多讓，以台幣計價，標普500指數在過去五年的年化含息報酬率為14.6%。而且在平均股利率部份，台股加權股價指數也以3.6%，優於標普500指數的1.8%，都顯現台股的投資價值實在難能可貴。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊分析，近年來台股有大者恆大、強者恆強的趨勢，龍頭企業不僅獲利成長性優於一般企業，股息成長性也更高。以代表台股上市市值前50大個股的台灣50指數計算，10年來，其成分股的現金股息成長80%，優於台股總股息成長的62%，是台股股息向上的最大推手。