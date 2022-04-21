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航運股各具題材占大盤比重逾2成 航空、貨櫃都強漲

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
航空股則是在解封題材下大漲，華航以29.4元開出，一度拉升至29.95元，盤中漲幅2.24%。聯合報系資料照
航空股則是在解封題材下大漲，華航以29.4元開出，一度拉升至29.95元，盤中漲幅2.24%。聯合報系資料照

台股今（21）日持續反彈，航運股各具題材下，成為盤面上吸金的亮點族群，貨櫃股、航空股、散裝股等齊漲，占大盤成交比重躍增至2成以上，華航（2610）成交量更是高居個股冠軍，類股盤中漲幅逾2%。

香港船運業者文華船務公司（Mandarin Shipping）創辦人赫胥黎（Tim Huxley）表示，貨櫃航運產業4月底可望出現「非常強勁」的回升；國內航運業者也認為運價隨時會急速反彈；有法人則是表示，貨櫃航運股具獲利大幅成長、本益比很低、殖利率很高三題材。

另外，市場傳出貨櫃海運將再調漲綜合費率附加費(GRI)，多家國際航商將從5月1日起調漲亞洲至美國線的GRI，據指出，將以每FEU（40呎標準櫃）為單位，預計加徵1,000～2,000美元不等的附加費用，包括長榮（2603）、陽明（2609）都在漲價的行列中。

貨櫃股今日開高，長榮早盤以145元開高，盤中漲幅逾2%，陽明以125元開出，盤中漲幅逾2%，萬海（2615）以157元開出，盤中漲幅1.92%。

航空股則是在解封題材下大漲，華航以29.4元開出，一度拉升至29.95元，盤中漲幅2.24%；長榮航（2618）以35.15元開出，一度達35.65元，盤中漲幅1%。

航運股強漲的還有新興（2605），盤中漲幅逾7%，裕民（2606）盤中漲幅逾5%，榮運（2607）、四維航（5608）盤中漲幅都逾3%，慧洋-KY（2637）盤中漲幅逾4%。

長榮航 航運股

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