抵禦高通膨 投信看好東協股市

各國陸續公布3月經濟數據，隨著戰爭拉動大宗商品價格，新加坡、馬來西亞及印尼3月出口大噴發，增幅遠遠超過市場預期。逐步墊高的通膨，使以傳產、原物料及金融股為主的東協股市，今年以來表現強勢。統一大東協高股息基金經理人林川欽表示，上半年通膨預計將維持高檔，使東協股市第2季仍有機會領漲全球股市，重點看好原物料、農產品、電信及金融股，並留意航空股投資機會。

林川欽表示，東協坐擁豐富原物料資源，以印尼為例，不僅具備錫、鋅、煤及原油等原物料礦產，更是農產品出口大國。俄烏戰爭推動全球原物料及農產品價格飆漲，以通膨受惠股為主的東協受惠良多，相關類股營收出現大幅成長。

印尼近日公布3月進出口數據，不僅優於市場預期，更雙創歷史新高。印尼與馬來西亞壟斷全球80%棕櫚油產量，且印尼在3月將出口稅由每噸375元調高到675元，並做管制，優先供給國內需求。馬來西亞方面，除了棕櫚油以外，原油及天然氣支撐了3月出口，比去年同期增長25.4%，為連續第8個月雙位數成長。戰事遲未落幕，加以供應鏈瓶頸，第2季供需失衡狀況預計將持續，原物料及農產品類股後市仍有表現機會。

隨著各國逐步解封，沉寂多年的航空旅遊業也看到一絲曙光。林川欽指出，新加坡作為東協國家航空中轉站，4月1日開放邊境後，可作為旅遊復甦的重要指標，透過旅客人數變動，觀察東協旅遊復甦狀況，並留意相關投資機會。

隨著防疫措施放寬及經濟復甦，今年東協多國經濟成長預計都將優於去年。以印尼為例，國民所得上升，帶動國內網路及通訊需求，電信股有望受惠。且東協電信產業多為壟斷市場，企業基本面穩定。而聯準會加速升息，與東協各國利差擴大，有利東協金融股，也讓東協股市在後續聯準會升息循環中，相較其他地區股市抗跌。

在通膨壓力持續壟罩各國的背景下，林川欽建議投資人可以反向思考，布局部分受惠通膨環境的資產，例如東協股市，以抵禦通膨帶來的負面衝擊。但他也提醒，今年以來不確定性因素多，使股市震盪加劇，投資人伺機布局時，仍盡量以分批進場或定期定額為主。