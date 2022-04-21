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晶圓廠搶地建廠 股價這樣表現

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

美國經濟面臨地緣政治與物價上漲壓力，那指收黑，台股今（21）日開盤小漲，晶圓廠積極搶地，台積電（2330）、世界先進（5347）和力積電（6770）股價在平盤震盪。

美股道瓊指數上漲249.59點、漲幅0.71%，收35,160.79點；那斯達克指數下跌166.59點、跌幅1.22%，收13,453.07點；標普500指數下跌2.76點、跌幅0.06%，收4,459.45點；費城半導體指數下跌11.0 點、跌幅0.35%，收 3,142.2點。

晶圓廠積極搶地，竹科管理局昨日證實，台積電竹科二奈米廠預定用地已經確認，6月可望取得用地，不僅如此，世界先進也已申請進駐苗栗銅鑼設廠，將興建旗下首座12吋廠，力積電也同樣申請一塊地做擴建使用，形成雙龍搶珠的局面。

不過今日股價表現並沒有特別顯眼，台積電最高上漲1元，價位在571元，最低下跌2元，價位在568元。力積電最高上漲0.6元，價位在54.9元，最低下跌0.3元，價位在54元。世界先進開盤107.5元，最高到108.5元，上漲1元。

股王信驊（5274）遭外資調降目標價，今日股價持續下挫，開在平盤價3,100元，最低價位在3,000元，面臨3,000元保衛戰。

台積電 晶圓廠

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