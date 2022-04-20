快訊

長榮海運 「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

正文將買回2萬張庫藏股

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

網通廠正文（4906）董事會通過將自2日起買回2萬張庫藏股，買回區間價格為28元至38元。

近期網通族群吹起庫藏股熱，合勤控（3704）去年11次執行買回庫藏股後，今年2月再度宣布買回庫藏股1萬張。

正文公告指出，為維護公司信用及股東權益，將第十次自集中市場買回庫藏股，買回區間為4月21日至6月20日，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回一萬張，買回股份總金額上限為52.72億元，預計買回股份占公司已發行股份總數比例為4.94%。

正文今日上漲0.5元，收30.8元，成交量4,027張。

近期網通產業受惠於疫情之後，遠端上學、上班推升光纖、無線網路及5G網路設備需求訂單暢旺，正文去年每股稅後純益1.89元，

正文第1季營收51.74億元，年減1.25%，近期正文大陸子公司正鵬電子（昆山廠）配合當地政府新冠疫情防疫工作，延長靜默到4月19日，常熟廠則正常營運。

正文日前表示，樂觀看待2022年營運，如果缺料問題緩解營收可望持續成長，正文無線網路出貨以WiFi 6為主流，WiFi 6E將開始出貨，並投入WiFi 7，光纖部分，美國大基建帶起需求，前五大電信營運商都有正文影子，同時搶進有線電視寬頻市場，行動網路除搶進5G基地台及專網整體解決方案，更切入低軌衛星用戶接收端產品，2022年第2季送樣，下半年可望小量出貨。

正文 庫藏股

延伸閱讀

就市論勢／低軌衛星、電動車帶勁

抓「AB機」 國防部採購手持式無線網路偵測器配發三軍

國巨「特權股東」和「一般股東」待遇天差地遠 陳泰銘玩不膩的金錢遊戲

台郡護盤 已買回4162張庫藏股

相關新聞

法人：消息面持續干擾 台股震盪格局不變

權值股助攻，台股今天終場大漲155點收最高，來到17148.88點，法人表示，消息面壓抑近期台股表現，震盪格局維持不變，...

台灣高股息30指數納入三大PCB廠 標竿報酬指數同步更新

PCB族群去年營運穩健且股息可望皆達歷史高檔或維持高檔，台灣指數公司今（20）日公布台灣高股息30指數首次成分股審核，納...

台股萬七保衛戰 護國神山群帶頭衝

美股四大指數收紅，台股今（20）日力守萬七，收盤上漲155.48點，力守萬七，科技股護國神山群領軍喊漲，台積電（2330...

台股上漲155.48點 三大法人買超44.63億元

週二美股四大指數收紅，那斯達克、費半勁揚逾2%，帶動台股今（20）日開高，雖一度跌破萬七，但午盤持續震盪往上，收在最高1...

台股連2日反彈 法人：可逢低買進這四族群

美股19日持續走揚，帶動台股今（20）日反彈力道延續，盤中雖一度走低至萬七以下，但後續拉回，法人表示，因昨日台股漲多，今...

台股上漲155.4點收17,148.8點 台積電570元作收

台股大盤今(20)日終場上漲155.4點，漲幅0.9%，收17,148.8點，成交量2,931.8億元。櫃買市場20日終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。