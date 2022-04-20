正文將買回2萬張庫藏股
網通廠正文（4906）董事會通過將自2日起買回2萬張庫藏股，買回區間價格為28元至38元。
近期網通族群吹起庫藏股熱，合勤控（3704）去年11次執行買回庫藏股後，今年2月再度宣布買回庫藏股1萬張。
正文公告指出，為維護公司信用及股東權益，將第十次自集中市場買回庫藏股，買回區間為4月21日至6月20日，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回一萬張，買回股份總金額上限為52.72億元，預計買回股份占公司已發行股份總數比例為4.94%。
正文今日上漲0.5元，收30.8元，成交量4,027張。
近期網通產業受惠於疫情之後，遠端上學、上班推升光纖、無線網路及5G網路設備需求訂單暢旺，正文去年每股稅後純益1.89元，
正文第1季營收51.74億元，年減1.25%，近期正文大陸子公司正鵬電子（昆山廠）配合當地政府新冠疫情防疫工作，延長靜默到4月19日，常熟廠則正常營運。
正文日前表示，樂觀看待2022年營運，如果缺料問題緩解營收可望持續成長，正文無線網路出貨以WiFi 6為主流，WiFi 6E將開始出貨，並投入WiFi 7，光纖部分，美國大基建帶起需求，前五大電信營運商都有正文影子，同時搶進有線電視寬頻市場，行動網路除搶進5G基地台及專網整體解決方案，更切入低軌衛星用戶接收端產品，2022年第2季送樣，下半年可望小量出貨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言