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台灣高股息30指數納入三大PCB廠 標竿報酬指數同步更新

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
PCB族群去年營運穩健且股息可望皆達歷史高檔或維持高檔，台灣指數公司今（20）日公布台灣高股息30指數首次成分股審核，納入20檔個股當中就有3家PCB公司。另外台灣標竿PCB報酬指數也同步更新。情境示意圖。圖／Ingimage
PCB族群去年營運穩健且股息可望皆達歷史高檔或維持高檔，台灣指數公司今（20）日公布台灣高股息30指數首次成分股審核，納入20檔個股當中就有3家PCB公司。另外台灣標竿PCB報酬指數也同步更新。情境示意圖。圖／Ingimage

PCB族群去年營運穩健且股息可望皆達歷史高檔或維持高檔，台灣指數公司今（20）日公布台灣高股息30指數首次成分股審核，納入20檔個股當中就有3家PCB公司。另外台灣標竿PCB報酬指數也同步更新。

依據數據，台灣上市上櫃高股息30指數包含20檔成分股，其中PCB廠商為健鼎（3044）、臻鼎（4958）以及台郡（6269）。

健鼎方面歷年股息配發穩定，且多年配息額度居產業龍頭，去年每股稅後純益為11.15元，連續三年賺逾一股本，健鼎尚未公布配息，但法人預期，若按照往年水準與配發率推估股息殖利率不少於5%。健鼎日前也已重申，今年營運力求穩健成長，雖外部環境意外連連又有駭客襲擊，但今年3月單月及首季營收都已交出歷年同期新高的成績單。

另外特選台灣標竿PCB標竿報酬指數同更新，4月最新一期指數成分股包含華通（2313）、台光電（2383）、欣興（3037）、健鼎、景碩（3189）、臻鼎、聯茂（6213）、台郡、台表科（6278）、南電（8046）。

高股息 PCB

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